Galatasaray'da 1 numaralı gündem orta saha transferi... Onyedika, Ugarte ve Ederson isimleri havada uçuşuyor fakat gündemde öyle bir isim var ki… Sarı-kırmızılı yönetim, bu oyuncularla gündemi meşgul edip çok özel bir operasyon yürütüyor. Hedefte ise Hakan Çalhanoğlu var. Sezon başında Galatasaray için yanıp tutuşan 31 yaşındaki oyuncu gelmeye dünden razı olduğunu bir kez daha iletti.

12 MİLYON EURO’YA İMZA ATABİLİR

Inter forması giyen milli oyuncunun kontratı 2027’de sona erecek. Hakan, sezon başında olduğu gibi İtalyan ekibini ikna edebileceğini söyledi. Okan Buruk’un da hayallerini süsleyen tecrübeli oyuncu için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılılar, 12 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemeye razı. Inter’in tavrının beklendiği transferde önümüzdeki günler oldukça hareketli geçecek.