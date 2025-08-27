Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’a 40 milyon Euro teklif yapan Suudi kulüp Neom’a taviz vermiyor. Sarı-kırmızılılar, 50 milyon Euro’da ısrarcı. Yönetim ayrıca Barış’ın eski kulübü Keçiörengücü’ne gidecek payı da Suudiler’den talep etti.

Neom yönetimi, sarı-kırmızılıların bu taleplerine yanaşmıyor. Görüşmeler şu an durduruldu. Barış Alper ise yönetimle bir kez daha görüşecek. Neom’dan 4 yıl için bonuslarla birlikte 50 milyon Euro teklif alan milli futbolcu, önüne gelen bu fırsatı kaçırmak istemiyor.