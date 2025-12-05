Galatasaray Süper Lig’in 15. Haftasında sahasında Samsunspor’u konuk etti. Sarı kırmızılı taraftarlar ilk yarıda yayıncı kuruluş beIN Sport’u protesto etti… Tribünler uzun süre ‘beIN Sports dışarı’ ve ‘beIN Sports sesi kıssana’ tezahüratları yaptı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray yakın zamanda TFF’ye yayıncı kuruluş hakkında başvuruda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.” denilmişti