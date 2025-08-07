Galatasaray, Alvaro Morata'nın Como'ya transferinde Serie A ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği bilgiye göre, Morata'nın Como'ya transferinde sarı-kırmızılılar 5 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

SÖZLEŞME FESHEDİLECEK

İddialara göre Galatasaray ile Morata arasında daha önce yapılan kiralık sözleşme feshedilecek. Bu fesih karşılığında sarı-kırmızılı kulüp yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Yeni teklifin ardından süreçte sona gelinirken, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Morata'nın yeni adresi ise Serie A'nın yeni ekiplerinden Como olacak. Ancak bu transfer doğrudan gerçekleşmeyecek. Önce Milan, Morata'yı Como'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Galatasaray ile Morata arasındaki mevcut anlaşma ise bu transfer öncesinde ücret karşılığında sona erdirilecek.