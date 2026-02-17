Galatasaray altyapısında forma giyen efsane oyuncu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta krizinde sıcak gelişme! Balta ailesinin avukatı, medyada çıkan 'Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Aile, Çağrı'yı antrenmanlardan çekti!

Galatasaray altyapısında son günlerin en çok konuşulan ismi olan 17 yaşındaki Çağrı Balta'nın sözleşme krizi ve Fenerbahçe iddiaları hakkında beklenen resmi açıklama geldi. Hakan ve Derya Balta çiftinin avukatı, sürece dair tüm bilinmeyenleri ve transferin perde arkasını kamuoyuyla paylaştı.

EN YÜKSEK MAAŞI REDDETTİLER, TEK İSTEK "3 MAÇ"

Avukatın yaptığı açıklamaya göre; Galatasaray, geride kalan 5 aylık süreçte aileyle 4 kez sözlü görüşme yaptı ancak ilk yazılı teklifini 13 Şubat'ta iletti.

Sarı-Kırmızılı kulübün Çağrı'ya kendi yaş grubundaki en yüksek maaşı teklif etmesine rağmen, Balta ailesinin hiçbir maddi beklentisi olmadığı belirtildi. Ailenin Galatasaray'dan tek talebinin, "İlk 11 garantisi olmaksızın, sezon içinde rotasyon yapılan sadece 3 maçta süre alması" olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞME İMZALAMADI, KADRO DIŞI KALDI

3 maç talebine somut bir adım atılmaması üzerine Çağrı Balta'nın sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Avukatın iddiasına göre bu kararın ardından 17 yaşındaki genç golcü yaptırımlara maruz kaldı.

A takım antrenmanlarından kesildi, Fethiyespor maçı kadrosuna alınmadı ve U19 maçlarında kadro dışı bırakıldı.

2 AYDIR DEVAM EDEN DIŞLANMA SÜRECİ

Yaşanan bu 2 aylık dışlanma sürecinin ardından Balta ailesi son kararını verdi. Balta ailesi, sözleşme imzalamama ve Çağrı'nın psikolojik olarak daha fazla yıpranmaması adına artık antrenmanlara çıkmaması yönünde karar aldı.

Öte yandan gündemi sarsan Fenerbahçe iddialarına da açıklık getirilen yazılı açıklamada, ailenin hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmadığı net bir dille vurgulandı.

Ancak transferin son günü olan 6 Şubat tarihinde yaşanan o çarpıcı gelişme ise doğrulandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray'a resmi bir yazı gönderildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Fenerbahçe, Çağrı ile profesyonel sözleşme imzalamak, bir sonraki satıştan Galatasaray'a pay vermek ve yetiştirme bedelini ödemek karşılığında muvafakatname istemiştir."

Gelinen noktada genç yıldız adayının Galatasaray ile ipleri tamamen kopardığı kesinleşirken, Çağrı Balta'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük bir merak konusu.