Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da 11'lerin sızması üzerine köstebek arayışı başladı.
Galatasaray'da yaşanan köstebek krizi hakkında TV100'da açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli "Galatasaray'da köstebek avı var. Tesislerden çıkan bilgiler, sızan kadrolar hakkında köstebek arayışı var" şeklinde konuştu.
Bir süredir maçlardan önce ilk 11'lerin basına sızması Galatasaray Kulübü'nde rahatsızlığa yol açmıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında sahaya süreceği iddia edilen 11 ise şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreiera, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen.
Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.