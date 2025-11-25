Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi RAMS Park’ta konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte önemli bir gelişme yaşandı.

Daha önce sakatlık süreçleri nedeniyle kadroda yer alması beklenmeyen iki isim bugün yedek kulübesinde oturacak.

Tedavileri devam eden isimlerden Victor Osimhen ve Mario Lemina bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak. İki oyuncunun da durumlarının maç saatine doğru netleşeceği, ancak teknik heyetin temkinli davranarak kadroda rotasyona gidebileceği aktarıldı.

DERBİDE İLK 11 İHTİMALİ VAR

Osimhen'in arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama olup yırtık bulunurken son maçta sakatlanan Lemina'nın ise sakatlığı ciddi değil. Her iki oyuncunun da Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alma ihtimali bulunuyor.