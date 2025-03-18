Kariyerinde Valencia ve West Ham United gibi kalburüstü kulüplerde oynayan Sofiane Feghouli, 2017-2023 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Sarı-Kırmızılılarda yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan orta saha, ardından Karagümrük'te top koşturdu ve bu sezonun başında kulüpsüz kaldı...

Süper Lig'de Galatasaray ve Karagümrük formalarıyla toplam 160 maça çıkan Feghouli, 27 gol ve 29 asistlik skor katkısı sağladı. Şimdilerde 35 yaşında olan hücumcunun, Instagram'da kulüplere özel mesaj atarak kulüp aradığını Rus basını ortaya çıkardı...

RPL Sky'ın haberine göre Feghouli, Rus kulüplerine şu mesajı gönderdi: "Şu an kulüpsüzüm ve sizin takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazır durumdayım. Haber bekliyorum, teşekkürler."