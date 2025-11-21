Milli ara sona erdi ve Süper Lig lideri Galatasaray, bıraktığı yer olan zirveden yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, 10 gün içinde 3 önemli maça çıkacak. Ligde yarın Gençlerbirliği sınavıyla start verecek olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi haftasında St. Gilloise’yi konuk edecek. 1 Aralık’ta ise Kadıköy’de Fenerbahçe derbisi var. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, bu kritik maçlar öncesi seferberlik ilan etti. Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar hata yapmayıp, zorlu sınava tam kadroyla çıkmayı hedefliyor.

OSİMHEN KADIKÖY’E

Galatasaray'ın hocasının aklını kurcalayan isimler sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Yunus Akgün. G.Birliği maçında oynamayacak olan Osimhen, St. Gilloise karşısında süre alabilir ama Buruk’un asıl hedefi Nijeryalı forveti Kadıköy’de Fenerbahçe sınavında sahaya sürmek. Düz koşulara başlayan Yunus’un da 10 gün sonra oynayacak duruma gelmesi beklenirken, Galatasaray’ın hocası, yıldız futbolcuya da kademeli olarak süre verip, faydalanmayı amaçlıyor.