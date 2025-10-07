Galatasaray'da dördüncü yılını geçiren Lucas Torreira, performansıyla takımın vazgeçilmez ismi olduğunu kanıtlıyor. Üç lig şampiyonluğunda orta sahadaki çalışkanlığıyla büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme var.

Yönetim, sözleşmesi 2028’de bitecek olan Torreira’yla uzun yıllar çalışmak istiyor. “Futbolu bizimle bırak” teklifiyle hem oyuncu hem de menajeriyle görüşecek olan sarı-kırmızılılar, 2030’a kadar yeni bir sözleşme sunacak.

İDOLÜ MUSLERA

Uruguaylı futbolcu da Galatasaray’da kalmak istiyor. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında iki kişilik oyun sergileyen Torreira’nın futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmayı düşündüğü öğrenildi. İstanbul’da çok mutlu olan 29 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Fernando Muslera gibi kulübün efsaneleri arasında olmak istiyor. Geçen sezonu 5 gol, 7 asistle kariyer rekoru kırarak bitiren Uruguaylı orta saha, bu sezon da 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.