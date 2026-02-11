Galatasaray'ın devre arasında yapılan transfer operasyonu sadece ilk 11’i değil, kulübenin çehresini de tamamen değiştirdi. Sezonun ilk yarısında dar rotasyon nedeniyle as oyuncularına aşırı yük binen Teknik Direktör Okan Buruk’un, Lang, Asprilla, Boey ve Nhaga’nın takıma katılmasıyla hamle şansı en üst seviyeye çıktı.

KULÜBEDEKİ ZENGİNLİK

34 maçın neredeyse tamamında süre alan Abdülkerim Bardakcı, artık Singo ve Lemina gibi isimlerin rotasyona dahil olmasıyla dinlenme fırsatı bulacak. Sacha Boey’in sağ beke dönüşü, Sallai’nin üzerindeki yükü hafifletecek. Barış Alper, Torreira ve Sane gibi isimlerin süreleri de Asprilla ile Nhaga’yla daha dengeli dağıtılacak. Bir anlamda artık forma aslanın ağzında! Kulübedeki bu zenginlik, Galatasaray’da sadece fiziksel dinlenmeyi değil, takım içi rekabeti de zirveye taşıyacak.