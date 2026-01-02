Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray, Club Brugge’den Raphael Onyedika ve Atalanta’dan Ederson’u ilk hedef olarak belirlemişti. Ancak iki futbolcunun maliyeti el yaktı. Kulüplerinin 25’er milyon Euro’dan kapıyı açması Cimbom’un rotasını Manchester United forması giyen Manuel Ugarte’ye çevirmesini sağladı. 24 yaşındaki Uruguaylı için İngiliz ekibiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.

PAZARLIKLAR OLUMLU

Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koyarken; Manchester United bu opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. Cimbom ise şarta bağlı bir formül üzerinde ısrarcı. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Transfer sürecinde Ugarte’ye yeşil ışık yaktıran en önemli faktörlerden biri ise vatandaşları Muslera ve Torreira oldu. İki oyuncu, Galatasaray’ın hedeflerini ve projelerini detaylı şekilde anlatarak Ugarte’yi ikna etti.