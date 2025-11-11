Mauro Icardi, “Aşkın olayım” şarkısıyla goller atıp, Galatasaraylı taraftarların sevgisini kazanmış, güçlü bir karakter olarak ortaya çıkmıştı. Üst üste gelen lig şampiyonluklarında büyük işler yapan Icardi için bu sezon bir var bir yok... Yaşadığı sakatlık sonrası fizik olarak güçlenen ve sahalara dönen Icardi, Kocaeli maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Teknik Direktör Okan Buruk’un Osimhen’le birlikte ilk 11’de şans verdiği tangocu, oynamasaydı daha iyiydi...

YÖNETİM BEKLEMEDE

Buruk, milli ara öncesi Icardi’nin performansından memnun kalmadı. Sezon sonunda kontratı bitecek 32 yaşındaki oyuncunun geleceği de tartışmaya açıldı. Yönetim, şu ana kadar herhangi bir giri şimde bulunmadı. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Arjantinli golcünün performansına göre sezon sonuna doğru harekete geçilmesi planlanıyor. Gidişat böyle devam ederse Icardi’yle yolların ayrılması bekleniyor.