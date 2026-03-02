Galatasaray camiası “Mayıslar bizimdir” diye boşuna demiyor… Süper Lig’de bitime 10 hafta kala yine liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılıların tarihine bakıldığında şampiyonluk garanti! Çünkü Cimbom 1987-1988’den bu yana 13 kez son 10 haftaya zirvede girdi, hiçbirinde fire vermedi. 13’te 13’lük kusursuz bir seriye imza attılar.

TERİM’İ YAKALAYACAK

Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray hepsinde de son 10 haftada liderdi. Bu sezon da yine puan tablosunun en üst basamağında yer alan sarı-kırmızılılar, kalan bölümde aynı çizgiyi korursa üst üste 4. kez şampiyon olacak ve toplamda 26. kez Süper Lig kupasını kaldıracak. Okan Buruk da böylece 1999-2000 yılları arasında 4 kez mutlu sona ulaşan hocası Fatih Terim’in bu başarısını da tekrarlamış olacak.