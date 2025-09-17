Şampiyonlar Ligi günü geldi çattı. Galatasaraylıların heyecanla beklediği dev organizasyonda ilk maç Almanya’da Frankfurt’la oynanacak. Ancak sarı-kırmızılıların sahaya nasıl bir 11 ve oyun dizilişiyle çıkacağı merak konusu. Teknik Direktör Okan Buruk’un kafasını karıştıran konulardan en önemlileri forvet hattı ve savunma... Victor Osimhen tamamen sakatlığını atlatmadı ve kritik maça yetişemeyecek. Buruk’un aklındaki ilk plan, Barış Alper veya Icardi.

SİNGO'YA YER AÇIN

Bugün yapılacak antrenmanda son kararını verecek olan Okan Buruk’un, Barış Alper ile maça başlaması muhtemel. Bir diğer konu da 30 milyon Euro’luk stoper Singo... Sallai’nin sağ bekteki etkili performansı ve stoper hattında Abdülkerim ile Sanchez’in uyumu nedeniyle Cimbom’un hocasının nasıl bir karar vereceği belirsiz. Ya Abdülkerim kulübeye çekilecek ya da Sallai. Singo ya stoperde oynayacak ya da sağ bekte... Maç saatinde hep birlikte göreceğiz.