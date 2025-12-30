Galatasaray’da Berkan Kutlu ile yollar ayrılıyor… Sarı kırmızılarda takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu’nun yeni takımı belli olmak üzere. HT Spor'un haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Berkan Kutlu'nun Konyaspor'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Berkan Kutlu ile ilgili, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var. Berkan'ı sezon başında Espanyol'un istediği doğru. Oradan 500 bin avroluk bir teklif geldi. Vermeyi düşünmedik. Son bir senesi kaldı zaten." demişti.

27 yaşındaki Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 62 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.