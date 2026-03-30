Son 3 sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezonda da aynı iddiasını sürdüren Galatasaray'da gelecek senenin planlaması için hazırlıklar şimdiden başladı. Kadro iskeletini korumak isteyen Sarı-Kırmızılılar, teklif getirebilecek futbolcular için de karar aşamasında.

İKİ LİGDEN TALİPLERİ VAR

Geçen sezon ara transferde Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euroya bonservisi alınan ve nadiren forma şansı bulan Ahmed Kutucu, teklif getirmesi halinde onay verilecek oyuncuların başında geliyor. 26 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ve Bundesliga'dan talipleri bulunuyor.

Sarı-Kırmızılılar ise Ahmed'e teklif gelmesi halinde değerlendirmeye sıcak bakıyor. Kanat oyuncusu için kiralık opsiyonları yerine bonservisiyle satışının yapılması seçeneği daha cazip geliyor.

Galatasaray'da 1.5 sezonda tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Ahmed Kutucu, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.