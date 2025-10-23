Galatasaray, İlkay Gündoğan’ın sakatlığına dair açıklama yayınladı… Sarı-Kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:
"Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır. "
İlkay'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.