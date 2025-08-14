Galatasaray’da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Cuesta takımdan ayrılıyor… Sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama'ya transfer oluyor.
Sarı kırmızılılar Carlos Cuesta'nın transferi karşılığında 6 milyon Euro garanti bonservis bedeli elde edecek. Anlaşmada ayrıca, oyuncunun performansı ve kulübün başarısına bağlı olarak 2.5 milyon Euro'luk ek bonus maddeleri de bulunuyor.
Öte yandan Galatasaray sonraki satıştan da yüzde 40 pay alacak.