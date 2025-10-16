Galatasaray'dan Vasco da Gama kiralanan Carlos Cuesta sakatlığını atlatarak takıma geri döndü. Kolombiyalı oyuncunun performansı alkış topladı. Vasco da Gama deplasamanda Fortaleza'ya konuk oldu. Cuesta’nın takımı rakibini 2-0’la mağlup etmeyi başarırken Cuesta adeta kahraman ilan edildi. Vasco de Gama, Cuesta'nın sakatlıktan dönüşünün ardından yine gol yemedi. Maç sonu Vasco taraftarları, Cuesta'ya övgü yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Spartak Moskova, Cuesta'yı tıbbi kontrolden geçirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Moskova, siz bir dostsunuz.

Ne defans! Seviyemizi yükselttik.

Spartak Moskova'ya teşekkürler.

Cuesta'nın seviyesi beni şaşırttı. Brezilya Şampiyonası'nda üst düzey bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip.

ZORUNLU OPSİYONU VAR

Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Kolombiyalı stoper, Vasco da Gama'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.