Transfer döneminde kadrosuna önce Leroy Sane'yi katan Galatasaray, uzun haftalardır uğraş verdiği Victor Osimhen'i de kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların kaleye de Ederson'u geçirmek istediği belirtilirken, sol stoper için ise Kim Min-Jae ismi gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı kırmızılılar bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae ile ilgileniyor.

Kariyerine Bayern Münih'te devam eden 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun şartlarını soran Cimbom'a, Alman ekibinden “Görüşelim” cevabının gelmesi durumunda pazarlıkların başlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE 3 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Galatasaray'ın Güney Koreli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor. Fenerbahçe, 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'yi 2022'de Napoli'ye 19 milyon Euro'ya satmıştı. Kim Min-Jae, 1 sezon sonra ise Napoli'den 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.