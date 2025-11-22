Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlandı.

Maçın hemen başında verdiği bir ara pası sonrası sıkıntı yaşayan Mario Lemina, kendisini bir süre daha denedi. Ancak maçta 13. dakika oynanırken kendisini yere bırakan 32 yaşındaki futbolcuya ilk müdahalesi saha kenarında yapıldı. Oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine ileten Lemina, yerini 15. dakikada Yusuf Demir'e bıraktı.

Karşılaşmada ilk yarının son dakikaları oynanırken bu kez de Wilfried Singo kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 24 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemeyeceğini kenara iletti. Singo'nun yerine 40. dakika Maruo Icardi oyuna dahil oldu.

İki futbolcunun Galatasaray'ın 25 Kasım Salı günü yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ve 1 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.