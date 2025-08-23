Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizi yeni bir boyut kazandı.
Milli futbolcu, Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklifin reddedilmesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe rest çekerken son idmanlara katılmadı.
OKAN BURUK ÇAĞIRDI
Süper Lig'de oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da tüm takım idmana çıkarken Barış Alper Yılmaz ile teknik direktör Okan Buruk antrenmana katılmadı. Tecrübeli teknik adamın, Barış Alper'i toplantı yapmak için Kemerburgaz Tesisleri'ne çağırdığı öğrenildi.
Galatasaray'da Kayseri uçuşu öncesi ikili arasında yapılacak toplantının konusu ise Barış Alper'in Kayseri kafilesinde olup olmaması ve geleceğine ilişkin kararları içeriyor.
Toplantının ardından Barış Alper'in idmana çıkmama yönünde karar aldığı ve teknik heyetin 25 yaşındaki yıldızı Kayseri'ye götürmeyeceği öğrenildi.