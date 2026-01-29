UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştı. Mücadelenin son dakikalarına girilirken sakatlanan Leroy Sane, maçı tamamlayamadı. Karşılaşmanın 78. dakikasında orta sahada rakibi ile girdiği bir pozisyon sonrası bileğini tutan Leroy Sane, oyuna bir süre daha devam etti. Sekerek oynadığı gözlenen Leroy Sane, 80. dakikada oyunda çıkma zorunda kaldı ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. Alman yıldızı durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.