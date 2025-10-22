Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Bodo-Glimt maçı öncesi sarı kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı.
Takımın liderlerinden, son haftaların formda ismi İlkay Gündoğan, maç öncesi gerçekleştirilen taktik antrenmanında sakatlık yaşadı ve idmanı tamamlayamadı...
Tecrübeli oyuncu bu akşam oynanacak Bodo-Glimt maçında büyük ihtimalle sahada olmayacak. Teknik direktör Okan Buruk, kararı maç saatine doğru verecek. İlk 11’e Sara ya da Yunus Akgün'ün dahil edilmesi bekleniyor.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak. İlkay Gündoğan'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gündoğan'ın kaçıracağı muhtemel maçlar; Bodo/Glimt, Göztepe, Trabzonspor.