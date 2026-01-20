Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir süreçte önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. İngiliz ekibinin orta saha lideri Rodri, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü. BODO/GLIMT DEPLASMANINDA KART GÖRDÜ Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt deplasmanına çıkan Manchester City’de Rodri, mücadelenin 62. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. İspanyol futbolcunun ihracı, maçın kalan bölümünde City’nin dengesini etkiledi. DEV MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK Bu kartla birlikte Rodri’nin, Manchester City’nin Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Orta sahadaki bu önemli eksikliğin, karşılaşmanın gidişatına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray 28 Ocak'ta deplasmanda City ile karşı karşıya gelecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.