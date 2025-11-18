Galatasaray'da yine milli ara yine Victor Osimhen hüsranı var! Bir önceki milli maçta sakatlanan ve sarı-kırmızılıları 3 hafta yalnız bırakan Osimhen, önceki gün yine sorun yaşadı. Sağ bacağının arka kısmından adale sakatlığı yaşayan yıldız forvet, sahayı terk ederken yürümekte zorlandı. Şiddetli ağrısı olan Osimhen’in acıdan gözyaşı dökmesi durumun ciddiyetini ortaya koydu. Cimbom’un starının kesin durumu yarın İstanbul’da çekilecek MR sonrası belli olacak.

KURTARICI ICARDI

Adale sakatlığının ardından Osimhen’in sahalara geri dönmesi en az 1 ay sürebilir. Teknik Direktör Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda Mauro Icardi’ye sarılacak. Milli arayı ülkesinde geçiren Icardi’nin Gençlerbirliği sınavına ilk 11’de çıkması bekleniyor. Kocaelispor maçında forvet arkasında görev yapan 32 yaşındaki yıldız, bu kez en ileri uçta gol umudu olacak. Fazla kilolarından kurtulan tecrübeli forvet, bu sezon ligde 6 gol kaydetti.