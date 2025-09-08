75 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Osimhen’in milli takım kampında sakatlanması Galatasaray’da yürekleri ağızlara getirdi. Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı maçın 36. dakikasında sekerek oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun kaval kemiğinde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılılar ayak bileğinde de sorun bulunan Osimhen’i bir an önce İstanbul’a getirmek için Nijerya’ya özel uçak gönderdi. 27 yaşındaki forvet bugün sağlık kontrolünden geçirilecek.

Yıldız oyuncunun son durumu ve Eyüpspor maçını kaçırıp kaçırmayacağı kontrollerden sonra belli olacak.