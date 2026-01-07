Süper Kupa’da adını finale yazdıran Galatasaray, transferde de gaza bastı. İtalya’da birkaç isimle görüşmeler yapan sarıkırmızılı yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroda görmek istediği Pape Gueye için rotayı İspanya’ya çevirdi. Cimbom, Villarreal’de forma giyen 26 yaşındaki Senegalli orta sahanın kulübüyle temasa geçti. Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü görüşmelerde Galatasaray, 25 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Ancak Villarreal, 35-40 milyon Euro arasında bir teklif bekliyor. Görüşmelerin seyri ve mali detaylar, transferin kaderini belirleyecek.

FRATTESİ BİLMECESİ

Bu arada İtalyan basınından kafaları karıştıran bir iddia geldi. Tuttosport, Teknik Direktör Okan Buruk’un yalanladığı Davide Frattesi’yle sarı-kırmızılıların anlaştığını duyurdu. Haberde İtalyan orta sahanın Galatasaray’dan senelik 5 milyon Euro maaş alacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.