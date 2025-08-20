Marsilya'nın takım arkadaşı ile soyunma odasında ettiği kavganın ardından transfer listesine koyduğu yıldız futbolcu Adrien Rabiot, Galatasaray'ın radarında... 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, başta İtalya Serie A’nın önde gelen kulüpleri olmak üzere birçok takımın ilgisini çekiyor.

SERIE A DEVLERİ PEŞİNDE

Fransız basınında yer alan bilgilere göre; Inter, Milan ve eski kulübü Juventus, Adrien Rabiot için nabız yokluyor. Marsilya ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transfer süreci, kulübün talepleri nedeniyle henüz netlik kazanmış değil.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray da Rabiot’nun durumunu yakından izliyor. Sarı-kırmızılıların önceliği İlkay Gündoğan olsa da, transfer listesinin üst sıralarında Rabiot’nun da yer aldığı belirtiliyor.

MARSİLYA’NIN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Kulüp yetkililerinin, Rabiot için en az 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürülüyor. Galatasaray’ın bu rakama çıkıp çıkamayacağı şimdilik belirsizliğini korurken, transferin ilerleyen günlerde hız kazanabileceği ifade ediliyor.