Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde yola devam ettikçe rekorlar da peş peşe geliyor! Cimbom, Süper Lig’de 21. hafta sonunda 52 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların başında bulunan tecrübeli teknik direktör, istikrarıyla dikkat çekiyor ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Süper Lig tarihinde, 21. hafta itibarıyla 50 puan ve üzeri toplanan sezon sayısı toplam 8 kez yaşandı.

2024-25 AYRI YERDE

Bu rekorların tam yarısı, yani 4 tanesi Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Buruk, görev yaptığı dört sezonda da takımı 21. haftayı 50+ puanla geçmeyi başardı: 2025/26 sezonu 52, 2024/25 sezonu 57 puan (en yüksek), 2023/24 sezonu 54 puan ve 2022/23 sezonu 51 puan topladı. Bu başarı listesinde Okan Buruk’un en yüksek puanı aldığı 2024/25 sezonu öne çıkıyor.