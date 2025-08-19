Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da ibre Manuel Akanji’ye döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Monaco’dan Wilfried Singo’nun transferini istemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız kulüple görüşmelere başladı ama Monaco, 30 milyon Euro talep etti.

Bu gelişmenin ardından beklemeye geçen Galatasaray, geçmiş aylarda nabız yokladığı Akanji için yeniden atağa kalktı. Cimbom, Manchester City’ye 30 yaşındaki İsviçreli stoper için teklif yaptı. Başarılı savunmacı, Galatasaray’da oynamaya sıcak bakıyor. Akanji’nin menajeriyle İstanbul’da bir görüşme yapacak olan yönetim, City’yi de ikna edip transferi tamamlamayı hedefliyor.