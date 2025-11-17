Galatasaray milli arada sakatlık kabusu yaşadı… Sarı kırmızılılarda İlkay ve Yunus'un ardından milli maçta Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı sakatlandı. Bu sakatlıkların üstüne bir de Osimhen’den kötü haber geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı. Nijeryalı oyuncu gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındığını belirtti. Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Bilindiği üzere sarı kırmızılılarda Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında ceza aldığı için takımdan uzak kalacak.