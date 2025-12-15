Galatasaray'ın yeni kahramanı: Leroy Sane. Aslan, her sezon bir yıldızını kahramana dönüştürme geleneğini sürdürüyor. Bayern Münih’ten bedelsiz transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Antalya’da bir gol ve bir asistle son haftalardaki patlamasını sürdürdü. Türk futboluna uyum sürecini atlatan Sane, tüm önlemlere rağmen durdurulamıyor.

SAĞ KANATTA BULDOZER

Fenerbahçe derbisinde 25 metreden attığı muhteşem golle takımına puan kazandıran Sane, Samsun karşısında 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Antalya deplasmanında ise yine erken dakikalarda sahneye çıkarak açılış golünü attı ve Yunus Akgün’ün asistleriyle parladı. Sağ kanatta rakipleri ezerken sol ayağıyla yaptığı plase vuruşlar, taraftarları mest ediyor.

TAM BİR OYUN KURUCU

Okan Buruk’un sisteminde sağ kanadı ele geçiren Sane, sadece golcü değil, tam bir oyun kurucu. Victor Osimhen’le kurduğu ikili, rakiplerin kâbusu oldu. Osimhen’in hava hakimiyetini Sane’nin hızı tamamlıyor. Mauro İcardi’nin gol krallığıyla büyülediği yıllar, Victor Osimhen’in fizik gücüyle rakipleri ezdiği geçen sezon... Ve şimdi moda Sane.