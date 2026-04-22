Galatasaray’da seçim hazırlıkları şimdiden başladı… Sarı kırmızılılarda 23 Mayıs’ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi kulisler hareketlenmeye başladı Başkan Dursun Özbek’in listesinde önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. bekleniyor.
Sarı kırmızılılarda seçim yaklaşırken en dikkat çekici iddialardan biri, eski golcü Bafetimbi Gomis’in kulüpte bir rol üstlenebileceği yönünde oldu. Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray çevresinde Gomis’in seçim sonrası sportif direktörlük görevine getirilebileceği konuşuluyor.