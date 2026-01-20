Galatasaray, yaklaşık bir yıldır takip ettiği Soungoutou Magassa için West Ham United ile temas kurdu. Yönetimin, Fransız futbolcunun yeterli süre alamaması nedeniyle kiralık transfer seçeneğini öncelikli olarak değerlendirdiği belirtildi. Foot Mercato’da yer alan haberde de sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koymaya hazır olduğu aktarıldı.

17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Monaco altyapısında yetişen Soungoutou Magassa, 2025 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında West Ham United’a transfer oldu. İngiliz ekibinde bu sezon beklediği kadar forma şansı bulamayan genç ön liberonun, düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray kadrosunda daha önce Monaco geçmişi bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs’un yer alması da transferde dikkat çeken bir detay oldu. Magassa ile Singo, Monaco’da aynı dönemde forma giyerken; Jakobs ise 2024 yılında sarı-kırmızılı ekibe katılmıştı. Wilfried Singo, bu yaz transfer döneminde yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a imza atmıştı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Soungoutou Magassa, Monaco formasıyla 57 resmi maçta görev alıp 2 skor katkısı sağladı. Genç oyuncu, bu sezon West Ham United’da ise 14 Premier League maçında forma giyerek 2 gole katkı verdi.