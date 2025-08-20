Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı… Brezilya basınına göre sarı kırmızılılar Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen stoper Vitao'yu transfer listesine ekledi.

GALATASARAY GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Brezilya basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu için daha önce 12 milyon euro isteyen Internacional, Vitao'nun transferi için 10 milyon euro bonservisle masaya oturmaya hazır. Galatasaray yönetiminin Vitao için bugün oynanacak Flamengo maçına gözlemci gönderdiği yazıldı.

2022'den bu yana Internacional forması giyen Brezilyalı stoper, bugüne dek 173 maçta görev yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Palmeiras ve Shakhtar Donetsk tecrübeleri de bulunuyor.