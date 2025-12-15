Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilfried Singo sarı kırmızılılara erken veda edebilir… Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Singo'nun performansından memnun değil. Futbolcunun da Türkiye'ye alışamadığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların futbolcunun satışı için gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi.

Daha önce Torino forması giyen Singo'nun yeniden Serie A'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Singo'dan en az 30 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 28 milyon euro piyasa değeri bulunan Singo'nun Galatasaray ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.