Transfer bitimine saatler kalan sarı kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yaşadı. Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan Rams Başakşehir'e gitti. Kazımcan Karataş sezon sonuna kadar Başakşehir'de kiralık forma giyecek.
Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Kazımcan Karataş 2 asist yaptı.
Kazımcan, Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda Başakşehir'e kiralık gitti. Sezonun geri kalanında daha fazla forma şansı bulması hedeflenen Kazımcan, gelişimini Başakşehir formasıyla sürdürecek. Galatasaray, genç oyuncunun performansını yakından takip edecek.