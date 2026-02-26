İstanbul'da Juventus karşısında alınan tarihi 5-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray, İtalya'daki rövanşta normal süresi 3-0 tamamlanan maçın uzatmalarında skoru 3-2'ye taşıyarak turlayan taraf olmayı bildi.

"BAŞTAN İTİBAREN HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

İtalyan ekibinin 48'de Kelly'nin atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen normal sürenin 3-0'lık skorla bitmesi, taraftarlarda ve takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'de hayal kırıklığı yarattı.

Osimhen, maç sonunda düşüncelerini sözlerle ifade etti:

"Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığı yarattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişiyle bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan memnunum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik."

TARAFTAR OKAN BURUK'A YÜKLENDİ

Maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynayan rakibe karşı zorlandıkları konusunda Osimhen ile hemfikir olan taraftarlar ise sosyal medya üzerinden teknik direktör Okan Buruk'a yüklendi. Buruk'a yapılan eleştirilerin bir kısmı şöyle oldu:

- "Okan Buruk'un 10 kişi kalan Juventus'a karşı 8 kişi gibi oynatmayı başardığı Galatasaray'ı, rezaletten Osimhen kurtardı. Bir üst düzey golcü olayı nerelere getiriyor görüyoruz."

- "Okan Buruk sana rağmen Galatasaray tur atladı. Dua et ki adamlar 49. dakikadan 120. dakikaya kadar 10 kişi oynadı ve buna rağmen 3 gol yedin. 5-2 skorun üstüne yatıp takımı defansif oynatmak nedir? Rezil edecektin takımı, böyle rezil bir oyun yok."

- "Osimhen olmadan bir hiçsin Okan Buruk."

- "Okan Buruk'un acilen kendine gelmesi lazım. Oyuncuları da kendine getirmesi lazım turu es kaza geçtik."