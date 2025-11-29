Tüm Türkiye nefesini tuttu, pazartesi günkü dev kapışmayı bekliyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin mabedi Kadıköy’de bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte farklı bir heyecan var. Son yıllarda bu zorlu deplasmanda sergilediği öz güvenli oyunuyla dikkat çeken Aslan, son 6 Süper Lig buluşmasından 4 kez zaferle ayrıldı, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle rakibine üstünlük kurmayı başardı.

TEK DÜŞÜNCE ZAFER

ŞIMDI ise tarihi bir eşik kapıda: Eğer Galatasaray bir kez daha Kadıköy’den galibiyetle dönerse, 1983’ten 2020’ye kadar geçen 37 yılda yalnızca 5 kez yaşadığı zaferi, son dönemdeki serisiyle eşitleyecek. Bu başarı, sadece bir galibiyet değil; 37 yıla bedel bir meydan okuma, ezeli rekabetin en çarpıcı sayfalarından biri olacak