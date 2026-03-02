Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu sezon da hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla taraflı-tarafsız futbolseverleri büyüleyen bir futbol oynamaya devam ediyor. 120 dakika süren Juventus maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasında da tam performansıyla oynayan 30 yaşındaki orta sahanın Güney Amerika'dan da birçok talibi bulunuyor.

Başta Arjantin'den Boca Juniors olmak üzere kulüplerin takibinde olan Lucas Torreira'yı Sarı-Kırmızılı kulüpte tutmak için yönetimin formülü de hazır. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Torreira ile mayıs ayında masaya oturmayı planlıyor.

Bonuslarla birlikte 4 milyon euroya yakın ücret alan oyuncunun maaşında iyileştirme yapılarak performans ve sadakat bonusu verilmesi planlanıyor.

ÜCRETİNDE HATIRI SAYILIR İYİLEŞTİRME

Orta sahanın dinamosu olan Torreira'nın net maaşının 4.5 milyon euroya çıkarılması ve bonuslarla birlikte bu rakamın 5-5.5 milyon euroyu bulması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, babasının rahatsızlığı nedeniyle Güney Amerika'ya dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki orta sahayı bu teklifle birlikte kulüpte tutmaya çalışacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 1 asisti son oynanan Alanyaspor maçında olmak üzere 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.