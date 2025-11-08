Teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetiminin ilk hedefi, Atalanta forması giyen forvet Ademola Lookman.

Galatasaraylı yöneticiler, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan Lookman fırsatını kaçırmamak için İtalya’ya çıkarma hazırlığında.

Galatasaray’ın Serie A’dan diğeri hedefi de Zambo Anguissa. Son dönemde Napoli orta sahasının vazgeçilmez ismi haline gelen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yapacağı yeni kontrat görüşmeleri merakla bekleniyordu.

Corriere dello Sport’ta yer alan haberlere göre, iki tarafın beklentileri arasında uçurum var. Napoli, kesinlikle Anguissa’nın talep ettiği rakamların yanına bile yaklaşmıyor.

Lookman için yapılacak İtalya seferinde Anguissa transferi de masaya yatırılacak. Böylece Osimhen’in ardından Galatasaray ile Napoli arasında bir pazarlık süreci daha başlamış olacak.

Mevcut kadrosunda 10 yabancısı bulunan Galatasaray’ın bu transferleri yapabilmek için herhangi bir oyuncusunu göndermesi de gerekmiyor.