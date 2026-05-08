Geçen sezon Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, bu sene başında daha önce Mauro Icardi örneğinde olduğu gibi bonservisiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın önemli bir parçası oldu. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

Fransız basını; daha önce Barcelona ve Arsenal'in ilgilendiği bilinen Osimhen için son olarak PSG'nin 75 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığını yazdı. Ancak Galatasaray, Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verdi...

YÖNETİMDEN OSİMHEN KARARI

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldızını satmama kararı aldı. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezon planlamasını Victor Osimhen üzerine yapıyor.

Öte yandan Galatasaray, bonservisini 75 milyon euroya aldığı Osimhen için Napoli'ye gerekli taksitlerin ödemesini de mart ayında tamamen kapattı. Yıllık 21 milyon euro kazanan Osimhen'in maaşının 15 milyon eurosunu Sarı-Kırmızılı kulüp öderken, 6 milyon euroluk kısmı ise sponsorlar tarafından tamamlanıyor.

Bu sezon Galatasaray adına tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıkan Osimhen; 20 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldızın Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 75 milyon euro...