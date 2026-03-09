Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın mağazacılık gelirlerinin Türkiye'de zirvede olduğunu dile getirdi. Kavukçu, Galatasaray Mağazacılık AŞ'yi halka arza açmayı planladıklarını söyledi.

Galatasaray Mağazacılık AŞ'yi halka açmayı planladıklarını vurgulayan Kavukcu, şunları kaydetti:

"Kulübün gelirlerini artırmak için önemli çalışmalar yaptık. Bir locanın yıllık 700 bin euroya satılabileceğini birçok kişi düşünmezdi ama biz bunu başardık. Locaların tamamı satıldı ve hala talep var. Sponsorluk gelirlerinde de ciddi artış sağladık. PUMA ile yaptığımız anlaşmayı yıllık 4 milyon euro seviyesinden 8.3 milyon euroya çıkardık. Bonuslarla 13 milyona euroya yakın gelir elde edeceğiz.

Galatasaray'ın markası her geçen gün daha da büyüyor. Sermaye artışı sürecinde de Galatasaray'ın gücünü gördük. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kulübümüz için önemli bir finansal adım attık. Bu sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir adımdır. Mağazacılık alanında da önemli bir başarı yakaladık. Bugün Türkiye'de en çok satış yapan kulüp konumundayız.

Bu başarıyı bir adım daha ileriye taşımak için mağazacılık tarafını halka açmayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 600 milyon dolar değerine ulaşmış bir şirket yapısından bahsediyoruz. SPK onayının ardından gerekli süreçleri tamamlayarak halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Böylece Galatasaray'ın borsada işlem gören yeni bir şirketi daha olacak. Bizim hedefimiz Galatasaray'ı Avrupa'da kalıcı başarı elde eden kulüplerden biri haline getirmek."

*BU AHBERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.