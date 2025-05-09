Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, hem ayrılacak isimleri hem de takviye yapılacak bölgeleri netleştirdi.

MUSLERA VE MERTENS’E VEDA HAZIRLIĞI

Türkiye gazetesinin haberine göre; sezon sonunda Fernando Muslera ve Dries Mertens’le yollar ayrılacak. Bu iki tecrübeli ismin yerine kaleci ve 10 numara transferi yapılması planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un transfer listesindeki öncelikler kaleci, 10 numara, sol stoper, kanat ve santrfor.

KALEYE LUNIN, 10 NUMARAYA XHAKA

Kaleci Muslera’nın yerine Real Madrid forması giyen Andriy Lunin gündemde. 10 numara pozisyonu içinse Bayer Leverkusen’in yıldızı Granit Xhaka’nın ismi ön planda. Bu sezon 48 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Torreira, Davinson ve Sara’nın adlarının transfer pazarında yer alması yönetimi düşündürüyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi kadronun dağılmaması adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Ancak reddedilmeyecek teklifler gelmesi durumunda kadro kalitesini düşürmeme adına yeni transferler için şimdiden hazırlık yapılıyor.

FORVETTE GÖZLER OSIMHEN VE KOLO MUANI’DE

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in kararını bekliyor. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılması halinde Paris Saint Germain’in oyuncusu Kolo Muani için tüm şartlar zorlanacak. Sezonu Juventus’ta kiralık geçiren Fransız forvet, bu sezon 30 maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti.

SACHA BOEY YENİDEN GÜNDEMDE

Ocak ayında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’in de kiralanması gündemde. Okan Buruk’un eski öğrencisini tekrar kadroda görmek istediği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezonda hem Türkiye’de hem Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor maçını bekleyen Galatasaray, bir yandan da transferde düğmeye bastı.