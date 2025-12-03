Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin ile Portekiz'in Porto takımı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Portekiz'in FC Porto takımını, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) mağlup ederek adını Kadınlar CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.
Galatasaray Daikin, 8'li Finaller Turu'nda Darta Bevo Roeselare (Belçika)-Dukla Liberec (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Marko Oravainen (Finlandiya)
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer, İrem Nur Özsoy, Bongaerts, Carutasu)
Porto: Veltman, Bozic, Murek, Djurovic, Joseph, Pinto (Basto, Grbavica, Durao, Resende, Monteiro)
Setler: 25-17, 25-17, 25-17
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)