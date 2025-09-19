Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan yeni oyuncular için imza tören düzenlendi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram, yeni transferler Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti ile sözleşmesi yenilenen Eline Timmerman katıldı.

Cibara, yeni sezon hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek, "Tesislerimiz ve hocalarımızla yeni sezona büyük hedeflerle geliyoruz. 2022 senesinde seçildikten sonra voleybolla ilgili planlarımız vardı. Bu plan doğrultusunda 5 veya 6. senede şampiyon olmak için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Tüzük değişikliği nedeniyle görev süremiz 2 seneye indi. Bu yüzden 4. senemizde bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu var. Yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Yönetim olarak seçildikten sonra altyapıda değişiklik yaptıklarını dile getiren Cibara, "Altyapının dışında tesislerimize de yatırım yaptık. Taç Spor'u da Galatasaray'a oyuncu yetiştirecek seviyeye getirdik. Bu sene çok önemli yabancı yıldızları transfer ettik. CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Mali anlamda da bütçemizi artırdık. Bunu taraftarımız çok istiyordu. Onların da Burhan Felek'i doldurmasını istiyoruz." dedi.

Mehmet Cibara, milli oyuncu İlkin Aydın'ın 2026 yılının mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini belirterek, "Ocak ayında tekrar oturup konuşacağız. İlkin, çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi kalmak istiyorsa onunla anlaşırız. Zaten yaptığımız görüşmelerde menajeriyle birlikte bize son derece anlayışlı davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

'REKOR KOMBİNE DESTEĞİ VAR'

Timur Kuban ise kadın voleybolunda geçen sene başarılı olduklarını aktararak, "Bu sene dünya yıldızlarıyla daha da güçlendirdiğimiz branşların başında voleybol geliyor. TAÇ Spor Tesisleri, erkek ve kadın takımlarımız için önemli değişikliklerden geçti. Çok modern bir tesis haline geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda da yeni bir kombine düzenimiz oldu. Bütün taraftarlarımızın sezon boyu takımımıza destek olması için çok elverişli bir ortam oluşturuldu. Rekor seviyede başlayan bir kombine desteği var. Ben, bu desteğe devam edilmesini rica ediyorum. Çok büyük hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Futbol Takımı'nın dün Eintracht Frankfurt karşısında yaşadığı 5-1'lik mağlubiyetine değinen Timur Kuban, şunları kaydetti: "Galatasaray, Avrupa ve dünyada başarılı olma amacıyla kuruldu. Biz Türkiye şampiyonluğunu amaç değil, araç olarak görüyoruz. Dünkü maç, farklı bir yere gidebilirdi. Bu maça rağmen inancımız var. Sezon başında böyle şeyler olabilir. Taraftarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. İnancın aynı şekilde devam edeceğine eminim. Bu sene futbol takımımız daha da güçlendi. Nazar diyelim. Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim."