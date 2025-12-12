

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta aralarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı iddiaları ortaya atılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiayı yalanlamıştı. Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılıların paylaşımı şu şekilde: "Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin İstismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz."