Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı
Sarı kırmızılı ekip, transferleri şu açıklama ile duyurdu: "Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Futbol Akademisi İdari Yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu.
Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz."
Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 3, 2025
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde… pic.twitter.com/mXdkYZd4GC